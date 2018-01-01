Лекарство (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, The Cure
Драма, Приключения12+
О фильме
История дружбы двух мальчиков, один изкоторых—11-летний Декстер—неизлечимо болен. Однажды, прочитав заметку одокторе, который изобрел уникальное лекарство, Декстер сосвоим соседом идругом Эриком тайком отматери решает отправиться наего поиски вНовый Орлеан. Сбежав издома, ребята пускаются вниз потечению реки Миссисипи.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Питер
Хортон
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- ДХАктёр
Джереми
Ховард
- МПАктриса
Мона
Пауэлл
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- ЭБАктёр
Эндрю
Бродер
- РКСценарист
Роберт
Кун
- Продюсер
Билл
Борден
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ТРПродюсер
Тодд
Р. Бэйкер
- ТСХудожник
Трой
Сайзмор
- КДХудожница
Клер
Дженора Боуин
- АГХудожница
Армин
Ганз
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ЭШМонтажёр
Энтони
Шерин
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин