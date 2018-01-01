Лекарство (фильм, 1995) смотреть онлайн

История дружбы двух мальчиков, один изкоторых—11-летний Декстер—неизлечимо болен. Однажды, прочитав заметку одокторе, который изобрел уникальное лекарство, Декстер сосвоим соседом идругом Эриком тайком отматери решает отправиться наего поиски вНовый Орлеан. Сбежав издома, ребята пускаются вниз потечению реки Миссисипи.



