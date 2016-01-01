LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
Wink
Детям
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма

LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout
Мультфильмы75 мин6+

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Сюжет

Фильмы с персонажами из конструктора LEGO продолжают осваивать территорию комиксов. На этот раз действие разворачивается в Готэм-сити, где Лига справедливости ведет борьбу со злодеями и психопатами, пока Бэтмен, Бэтгерл и Найтвинг путешествуют.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb