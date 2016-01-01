LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма (мультфильм, 2016) смотреть онлайн
8.62016, Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout
Мультфильмы75 мин6+
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Сюжет
Фильмы с персонажами из конструктора LEGO продолжают осваивать территорию комиксов. На этот раз действие разворачивается в Готэм-сити, где Лига справедливости ведет борьбу со злодеями и психопатами, пока Бэтмен, Бэтгерл и Найтвинг путешествуют.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МЦРежиссёр
Мельхиор
Цвиер
- ТБАктёр
Трой
Бэйкер
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ГСАктёр
Грег
Сайпс
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- УФАктёр
Уилл
Фридел
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ЭХАктриса
Эми
Хилл
- СХАктриса
Сара
Хайленд
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ВМАктриса
Ванесса
Маршалл
- ДКСценарист
Джеймс
Криг
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДПСценарист
Джордж
Перез
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер