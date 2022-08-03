Легенды Нетайи (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Legends of Nethiah
Фантастика, Драма92 мин18+
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О фильме
10-летнему ребенку нелегко справиться с разводом родителей да еще решить непосильную задачу, с кем жить. Мальчик переживает, а выход горю находит в драках со сверстниками. Понимая, что толку от подобного занятия не будет, дед рассказывает внуку поучительную историю. Незаметно для самого себя мальчик взрослеет и осмысливает происходящее.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- РЭРежиссёр
Расс
Эмануэл
- ДСАктёр
Джеримайя
Сайис
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ДЯАктёр
Джаред
Янг
- ЛКАктриса
Лаура
Ковелли
- ЖГАктёр
Жилон
Гай
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ТРАктриса
Тереза
Расселл
- ДМАктриса
Джули
Майклс
- БКАктёр
Брайс
Клайд Дженкинс
- ЭЛАктриса
Эйприл
Литтлджон
- ДССценарист
Джеримайя
Сайис
- ХНПродюсер
Ховард
Нэш
- ДСПродюсер
Джеримайя
Сайис
- ДБПродюсер
Дженнифер
Бернет
- ДБХудожница
Дженнифер
Бернет
- ЭАОператор
Эдвард
А. Гутентаг