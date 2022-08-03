Легенды Нетайи (фильм, 2012) смотреть онлайн

10-летнему ребенку нелегко справиться с разводом родителей да еще решить непосильную задачу, с кем жить. Мальчик переживает, а выход горю находит в драках со сверстниками. Понимая, что толку от подобного занятия не будет, дед рассказывает внуку поучительную историю. Незаметно для самого себя мальчик взрослеет и осмысливает происходящее.

