Легенды Нетайи
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Легенды Нетайи

Легенды Нетайи (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Legends of Nethiah
Фантастика, Драма92 мин18+

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О фильме

10-летнему ребенку нелегко справиться с разводом родителей да еще решить непосильную задачу, с кем жить. Мальчик переживает, а выход горю находит в драках со сверстниками. Понимая, что толку от подобного занятия не будет, дед рассказывает внуку поучительную историю. Незаметно для самого себя мальчик взрослеет и осмысливает происходящее.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды Нетайи»