Погружение в самое сердце диких лесов, бесконечно захватывающее и полное надежды. Венсан Мюнье превращает увиденное и услышанное в сказочный кинематографический опыт. Он отправляется сюда вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими жителями леса. Там же герои надеются увидеть и глухаря, почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения и исчезает, словно растворяясь в самом воздухе. Это путешествие становится не только наблюдением за редкими обитателями дикой природы, но и семейной историей, которая сближает и учит по-новому видеть и любить природу.

