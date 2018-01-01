Wink
Фильмы
Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия»

Режиссёры

Марк Бисли

Mark Beesley
Режиссёр
Майкл Херст

Michael Hurst
Режиссёр
Джонатан Бру

Jonathan Brough
Режиссёр

Актёры

Крэйг Хорнер

Craig Horner
АктёрRichard Cypher
Бриджет Риган

Bridget Regan
АктрисаKahlan Amnell
Брюс Спенс

Bruce Spence
АктёрZeddicus Zu'l Zorander
Крэйг Паркер

Craig Parker
АктёрDarken Rahl
Табретт Бетелл

Tabrett Bethell
АктрисаCara Mason
Кевин Дж. Уилсон

Kevin J. Wilson
Актёр
Даниэль Кормак

Danielle Cormack
АктрисаShota
Элизабет Блэкмор

Elizabeth Blackmore
АктрисаSister Marianna
Бен Френшам

Ben Fransham
Актёр
Уильям Морган Шеппард

William Morgan Sheppard
АктёрThe Keeper

Сценаристы

Эрин Мехер

Erin Maher
Сценарист
Кэй Рейндл

Kay Reindl
Сценарист

Продюсеры

Кеннет Биллер

Kenneth Biller
Продюсер
Джошуа Донен

Joshua Donen
Продюсер
Нед Нолл

Ned Nalle
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Валентина Абрамова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа

Художники

Джейн Холлэнд

Jane Holland
Художница
Роберт Гиллис

Robert Gillies
Художник

Операторы

Дональд Дункан

Donald Duncan
Оператор
Аарон Мортон

Aaron Morton
Оператор

Композиторы

Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор