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Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия

Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Legend of the Seeker 2. 1
Фэнтези, Приключения41 мин18+

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О фильме

Ричард узнаeт, что, когда взорвались шкатулки Одена и Даркен Рал погиб, была нарушена завеса между миром живых и царством мeртвых, принадлежащим Владетелю. Владетель давно желает уничтожить мир живых, а Даркен Рал все это время был его преданным слугой. Кроме того, к Ричарду приходит отряд д'харианцев и присягает ему на верность как новому лорду Ралу. Их командир рассказывает, что Ричард является наследником трона Д’Хары. Ведьма Шота открывает Зедду пророчество о том, что «Ричард Сайфер потерпит неудачу в борьбе с Владетелем», и что он должен назвать нового Искателя. Но Зедд слишком сильно любит внука и не обращает внимания на слова Шоты.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия»