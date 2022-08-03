Ричард узнаeт, что, когда взорвались шкатулки Одена и Даркен Рал погиб, была нарушена завеса между миром живых и царством мeртвых, принадлежащим Владетелю. Владетель давно желает уничтожить мир живых, а Даркен Рал все это время был его преданным слугой. Кроме того, к Ричарду приходит отряд д'харианцев и присягает ему на верность как новому лорду Ралу. Их командир рассказывает, что Ричард является наследником трона Д’Хары. Ведьма Шота открывает Зедду пророчество о том, что «Ричард Сайфер потерпит неудачу в борьбе с Владетелем», и что он должен назвать нового Искателя. Но Зедд слишком сильно любит внука и не обращает внимания на слова Шоты.

