Легенда об искателе. 2 сезон. 1 серия (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Legend of the Seeker 2. 1
Фэнтези, Приключения41 мин18+
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О фильме
Ричард узнаeт, что, когда взорвались шкатулки Одена и Даркен Рал погиб, была нарушена завеса между миром живых и царством мeртвых, принадлежащим Владетелю. Владетель давно желает уничтожить мир живых, а Даркен Рал все это время был его преданным слугой. Кроме того, к Ричарду приходит отряд д'харианцев и присягает ему на верность как новому лорду Ралу. Их командир рассказывает, что Ричард является наследником трона Д’Хары. Ведьма Шота открывает Зедду пророчество о том, что «Ричард Сайфер потерпит неудачу в борьбе с Владетелем», и что он должен назвать нового Искателя. Но Зедд слишком сильно любит внука и не обращает внимания на слова Шоты.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- ДБРежиссёр
Джонатан
Бру
- КХАктёр
Крэйг
Хорнер
- Актриса
Бриджет
Риган
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- КПАктёр
Крэйг
Паркер
- ТБАктриса
Табретт
Бетелл
- КДАктёр
Кевин
Дж. Уилсон
- ДКАктриса
Даниэль
Кормак
- ЭБАктриса
Элизабет
Блэкмор
- Актёр
Бен
Френшам
- УМАктёр
Уильям
Морган Шеппард
- ЭМСценарист
Эрин
Мехер
- КРСценарист
Кэй
Рейндл
- КБПродюсер
Кеннет
Биллер
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ННПродюсер
Нед
Нолл
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- РГХудожник
Роберт
Гиллис
- ДДОператор
Дональд
Дункан
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука