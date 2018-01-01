WinkФильмыЛегенда об Аанге: Последний маг воздухаАктёры и съёмочная группа фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»
Режиссёры
Актёры
Дэйв БатистаDave Bautista
Актёр
Джессика МаттенJessica Matten
АктрисаKatara, озвучка
Ке Хюи КуанKe Huy Quan
Актёр
Стивен ЯнSteven Yeun
АктёрZuko, озвучка
Тайка ВайтитиTaika Waititi
Актёр
Данте БаскоDante Basco
АктёрZuko, озвучка
Джеральдин ВисванатанGeraldine Viswanathan
Актриса
Ди Брэдли БейкерDee Bradley Baker
Актёр
Фрида ПинтоFreida Pinto
Актриса
Роман СарагосаRomán Zaragoza
АктёрSokka, озвучка
Пета СержантPeta Sergeant
Актриса
Дайонн КвонDionne Quan
Актриса