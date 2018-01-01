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Легенда об Аанге: Последний маг воздуха
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

Режиссёры

Стив Ан

Стив Ан

Steve Ahn
Режиссёр

Актёры

Дэйв Батиста

Дэйв Батиста

Dave Bautista
Актёр
Джессика Маттен

Джессика Маттен

Jessica Matten
АктрисаKatara, озвучка
Ке Хюи Куан

Ке Хюи Куан

Ke Huy Quan
Актёр
Стивен Ян

Стивен Ян

Steven Yeun
АктёрZuko, озвучка
Тайка Вайтити

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Актёр
Данте Баско

Данте Баско

Dante Basco
АктёрZuko, озвучка
Джеральдин Висванатан

Джеральдин Висванатан

Geraldine Viswanathan
Актриса
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
Актёр
Фрида Пинто

Фрида Пинто

Freida Pinto
Актриса
Роман Сарагоса

Роман Сарагоса

Román Zaragoza
АктёрSokka, озвучка
Пета Сержант

Пета Сержант

Peta Sergeant
Актриса
Дайонн Квон

Дайонн Квон

Dionne Quan
Актриса

Сценаристы

Майкл Данте ДиМартино

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Сценарист
Брайан Кониецко

Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Сценарист

Продюсеры

Марианн Гарджер

Марианн Гарджер

Maryann Garger
Продюсер
Латифа Оау

Латифа Оау

Latifa Ouaou
Продюсер
Майкл Данте ДиМартино

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Продюсер
Брайан Кониецко

Брайан Кониецко

Bryan Konietzko
Продюсер

Композиторы

Джереми Цуккерман

Джереми Цуккерман

Jeremy Zuckerman
Композитор