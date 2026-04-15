8.22026, The Legend of Aang: The Last Airbender
Мультфильм, Фэнтези98 мин18+
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Легенда об Аанге: Последний маг воздуха (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Аанг, аватар и последний маг воздуха, узнаёт о древней силе, которая может спасти его культуру от исчезновения. Вместе с давними друзьями Аанг отправляется в далёкое путешествие, чтобы отыскать силу и опередить тех, кто хочет использовать её в злых целях.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- САРежиссёр
Стив
Ан
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ДМАктриса
Джессика
Маттен
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- Актёр
Стивен
Ян
- Актёр
Тайка
Вайтити
- ДБАктёр
Данте
Баско
- ДВАктриса
Джеральдин
Висванатан
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- Актриса
Фрида
Пинто
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ПСАктриса
Пета
Сержант
- ДКАктриса
Дайонн
Квон
- МДСценарист
Майкл
Данте ДиМартино
- БКСценарист
Брайан
Кониецко
- МГПродюсер
Марианн
Гарджер
- ЛОПродюсер
Латифа
Оау
- МДПродюсер
Майкл
Данте ДиМартино
- БКПродюсер
Брайан
Кониецко
- ДЦКомпозитор
Джереми
Цуккерман