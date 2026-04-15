Легенда об Аанге: Последний маг воздуха (фильм, 2026) смотреть онлайн

Аанг, аватар и последний маг воздуха, узнаёт о древней силе, которая может спасти его культуру от исчезновения. Вместе с давними друзьями Аанг отправляется в далёкое путешествие, чтобы отыскать силу и опередить тех, кто хочет использовать её в злых целях.

