Легенда об Аанге: Последний маг воздуха
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Фильмы
Легенда об Аанге: Последний маг воздуха
8.22026, The Legend of Aang: The Last Airbender
Мультфильм, Фэнтези98 мин18+

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Легенда об Аанге: Последний маг воздуха (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Аанг, аватар и последний маг воздуха, узнаёт о древней силе, которая может спасти его культуру от исчезновения. Вместе с давними друзьями Аанг отправляется в далёкое путешествие, чтобы отыскать силу и опередить тех, кто хочет использовать её в злых целях.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»