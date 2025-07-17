Легенда о великанах
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Легенда о великанах

Фильм Легенда о великанах

2022, Irati
Фэнтези, Приключения12+
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О фильме

Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb