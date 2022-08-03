В затерянном у подножия Альп поселке пропадают люди. В то же время полиция подозревает, что через эти места проходит подпольный трафик по доставке нелегальных мигрантов в Западную Европу. Чтобы распутать клубок тайн, в эти края приезжает полицейский инспектор Лана, выдающая себя за журналистку. Почти сразу вокруг нее, практически единственной женщины в поселке, да еще и красавицы, возникает мощное сексуальное напряжение, неуклонно ведущее к кровавой развязке…

