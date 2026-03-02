Ледяной драйв 2: Возмездие (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ледяной драйв 2: Возмездие
8.82025, Ice Road: Vengeance
Боевик, Триллер112 мин18+

О фильме

Майк отправляется вНепал, чтобы развеять прах своего покойного брата наЭвересте. Майк иего проводник сталкиваются сгруппой наёмников вовремя поездки напереполненном туристическом автобусе вгорах. Имприходится защищать себя, пассажиров автобуса ижителей местной деревни.

Страна
Австралия, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

