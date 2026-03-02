Ледяной драйв 2: Возмездие (фильм, 2025) смотреть онлайн
8.82025, Ice Road: Vengeance
Боевик, Триллер112 мин18+
О фильме
Майк отправляется вНепал, чтобы развеять прах своего покойного брата наЭвересте. Майк иего проводник сталкиваются сгруппой наёмников вовремя поездки напереполненном туристическом автобусе вгорах. Имприходится защищать себя, пассажиров автобуса ижителей местной деревни.
СтранаАвстралия, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Хенсли
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Фань
Бинбин
- МТАктёр
Маркус
Томас
- БКАктёр
Бернард
Керри
- ДМАктёр
Джефф
Моррелл
- МДАктёр
Махеш
Джаду
- МБАктриса
Мичела
Банас
- СФАктёр
Салим
Фаяд
- ССАктёр
Санни
С. Валия
- ССАктёр
Сахил
Салуджа
- КИАктриса
Кэтерин
Иннес
- РТАктриса
Рози
Трэйнор
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- АКПродюсер
Аль
Корли
- Продюсер
Джонатан
Хенсли
- ЛНПродюсер
Ли
Нельсон
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- Оператор
Том
Стерн
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский