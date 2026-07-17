Леди-кошка (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Журналист Тибе начинает публиковать в местной газете сенсационные разоблачающие статьи. Через некоторое время выяснилось, что всю информацию он узнавал от Мурли - девушки с душой кошки.
Однажды Мурли выпила загадочное зелье и превратилась в хорошенькую девушку с кошачьими повадками. Она пришла жить к Тибе, и стала ему поставлять сенсационные новости, которые узнавала от всех котов округи.
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Семейный, Фэнтези
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВБРежиссёр
Винсент
Баль
- ТМАктёр
Тео
Маассен
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- СБАктриса
Сара
Банньер
- ПБАктёр
Пьер
Бокма
- МВАктриса
Мариса
Ван Эйле
- ОЗАктриса
Ольга
Зёдерхук
- КХАктёр
Кес
Хюльст
- ХКАктёр
Ханс
Кестинг
- ЯВАктёр
Як
Воутерсе
- ЛРАктриса
Линеке
Рейксман
- БКАктриса
Бьянка
Кригсман
- ПвАктриса
Плиен
ван Беннеком
- ВВАктёр
Вим
Ван ден Хювел
- КБАктёр
Крис
Болчек
- АМАктриса
Аннет
Мальэрб
- ЛЛАктриса
Лоес
Лука
- ВТАктёр
Вим
Т. Шиппер
- ХТАктёр
Ханс
Теувен
- ПХАктёр
Паул
Ханен
- ФЛАктёр
Фриц
Лабрехтс
- КШАктриса
Катя
Шурман
- КвАктриса
Ким
ван Котен
- ДвАктёр
Джои
ван дер Вельден
- ТБСценарист
Тамара
Бос
- Сценарист
Бурни
Бос
- ВБСценарист
Винсент
Баль
- ЭМСценарист
Энни
М. Шмидт
- Продюсер
Бурни
Бос
- ЯРПродюсер
Ян
Рулфс
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ВдХудожник
Винсент
де Патер
- ПАМонтажёр
Петер
Алдерлистен
- ПВКомпозитор
Петер
Вермерс