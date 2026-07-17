Журналист Тибе начинает публиковать в местной газете сенсационные разоблачающие статьи. Через некоторое время выяснилось, что всю информацию он узнавал от Мурли - девушки с душой кошки.



Однажды Мурли выпила загадочное зелье и превратилась в хорошенькую девушку с кошачьими повадками. Она пришла жить к Тибе, и стала ему поставлять сенсационные новости, которые узнавала от всех котов округи.

