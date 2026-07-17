Леди-кошка
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Фильмы
Леди-кошка
2001, Minoes
Фэнтези, Комедия82 мин0+

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Леди-кошка (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Журналист Тибе начинает публиковать в местной газете сенсационные разоблачающие статьи. Через некоторое время выяснилось, что всю информацию он узнавал от Мурли - девушки с душой кошки.

Однажды Мурли выпила загадочное зелье и превратилась в хорошенькую девушку с кошачьими повадками. Она пришла жить к Тибе, и стала ему поставлять сенсационные новости, которые узнавала от всех котов округи.

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди-кошка»