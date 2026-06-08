Леди исчезает
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Леди исчезает

Фильм Леди исчезает

1938, The Lady Vanishes
Триллер, Драма18+
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О фильме

Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.
Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди исчезает»