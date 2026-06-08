Фильм Леди исчезает
1938, The Lady Vanishes
Триллер, Драма18+
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О фильме
Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.
Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- МЛАктриса
Маргарет
Локвуд
- МРАктёр
Майкл
Редгрейв
- ПЛАктёр
Пол
Лукас
- МУАктриса
Мэй
Уитти
- СПАктёр
Сесил
Паркер
- ЛТАктриса
Линден
Треверс
- НУАктёр
Нонтон
Уэйн
- БРАктёр
Бэзил
Рэдфорд
- МКАктриса
Мэри
Клер
- ЭБАктёр
Эмиль
Борео
- ГУАктриса
Гуги
Уизерс
- ССАктриса
Сэлли
Стюарт
- КЛАктриса
Катрин
Лэйси
- ДУАктриса
Джозефин
Уилсон
- ЧОАктёр
Чарльз
Оливер
- КТАктриса
Кэтлин
Тремейн
- Актёр
Альфред
Хичкок
- НКАктриса
Нэн
Кернс
- ДМАктёр
Джон
Миллер
- ЧРАктёр
Чарльз
Рольф
- РРАктёр
Рой
Расселл
- СГСценарист
Сидни
Гиллиат
- ЭБПродюсер
Эдвард
Блэк
- ЛЛКомпозитор
Луис
Левай