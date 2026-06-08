Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.

Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

