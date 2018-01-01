Wink
Детям
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе»

Актёры

Кристина Валенсуэла

Кристина Валенсуэла

Cristina Valenzuela
Актриса
Брайс Папенбрук

Брайс Папенбрук

Bryce Papenbrook
Актёр
Кит Силверштейн

Кит Силверштейн

Keith Silverstein
Актёр
Мела Ли

Мела Ли

Mela Lee
Актриса
Калеб Йен

Калеб Йен

Caleb Yen
Актёр
Алекс Лэ

Алекс Лэ

Aleks Le
Актёр
Этан Мюррэй

Этан Мюррэй

Ethan Murray
Актёр
Кристофер Кори Смит

Кристофер Кори Смит

Christopher Corey Smith
Актёр
Бен Дискин

Бен Дискин

Ben Diskin
Актёр
Филис Семплер

Филис Семплер

Philece Sampler
Актриса
Тодд Хаберкорн

Тодд Хаберкорн

Todd Haberkorn
Актёр
Лян Сюнь

Лян Сюнь

Liang Xun
Актриса
Лай Юнь

Лай Юнь

Lai Yun
Актёр

Сценаристы

Фред Ленуар

Фред Ленуар

Frédéric Engel Lenoir
Сценарист

Продюсеры

Джереми Заг

Джереми Заг

Jeremy Zag
Продюсер
Атон Сумаш

Атон Сумаш

Aton Soumache
Продюсер