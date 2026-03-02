Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Miraculous World: Shanghai, The Legend of Ladydragon
Мультфильм, Семейный6+
О фильме
Чтобы встретиться сАдрианом, уехавшим вШанхай, Маринетт отправляется навестить своего дядю Вана, который собирается праздновать юбилей.
По приезде вКитай унеё крадут всевещи, втом числе сумку сТикки, которая помогает ейтрансформироваться вЛеди Баг. Беспомощная иодинокая вогромном городе, Маринетт принимает помощь очень изобретательной молодой девушки поимени Фэй. Девушки становятся подругами иузнают осуществовании нового волшебного украшения, Камня Силы, который давно разыскивает Бражник, тоже находящийся вШанхае…
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
- КВАктриса
Кристина
Валенсуэла
- БПАктёр
Брайс
Папенбрук
- КСАктёр
Кит
Силверштейн
- МЛАктриса
Мела
Ли
- КЙАктёр
Калеб
Йен
- АЛАктёр
Алекс
Лэ
- ЭМАктёр
Этан
Мюррэй
- ККАктёр
Кристофер
Кори Смит
- БДАктёр
Бен
Дискин
- ФСАктриса
Филис
Семплер
- ТХАктёр
Тодд
Хаберкорн
- ЛСАктриса
Лян
Сюнь
- ЛЮАктёр
Лай
Юнь
- ФЛСценарист
Фред
Ленуар
- ДЗПродюсер
Джереми
Заг
- АСПродюсер
Атон
Сумаш