Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Miraculous World: Shanghai, The Legend of Ladydragon
Мультфильм, Семейный6+

Чтобы встретиться сАдрианом, уехавшим вШанхай, Маринетт отправляется навестить своего дядю Вана, который собирается праздновать юбилей.
По приезде вКитай унеё крадут всевещи, втом числе сумку сТикки, которая помогает ейтрансформироваться вЛеди Баг. Беспомощная иодинокая вогромном городе, Маринетт принимает помощь очень изобретательной молодой девушки поимени Фэй. Девушки становятся подругами иузнают осуществовании нового волшебного украшения, Камня Силы, который давно разыскивает Бражник, тоже находящийся вШанхае…

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких

Рейтинг

8.6 КиноПоиск