Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Чтобы встретиться сАдрианом, уехавшим вШанхай, Маринетт отправляется навестить своего дядю Вана, который собирается праздновать юбилей.

По приезде вКитай унеё крадут всевещи, втом числе сумку сТикки, которая помогает ейтрансформироваться вЛеди Баг. Беспомощная иодинокая вогромном городе, Маринетт принимает помощь очень изобретательной молодой девушки поимени Фэй. Девушки становятся подругами иузнают осуществовании нового волшебного украшения, Камня Силы, который давно разыскивает Бражник, тоже находящийся вШанхае…

