Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев (фильм, 2020) смотреть онлайн

В честь недели дружбы между Францией иСША класс Маринетт готовится кпоездке вНью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, нопоначалу егоне отпускает отец, ктому жеЛеди Багпросит Супер-Кота последить заПарижем вее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь вНью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором. Желание посетить Нью-Йорк пересиливает, ион отправляется вдолгожданное путешествие. Леди Баги Супер-Кот неподозревают, чтоБражник тоже собирается вгород небоскребов, ичто импредстоит объединить силы самериканскими супергероями, чтобы дать отпор врагу.

