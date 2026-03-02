Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев
Wink
Детям
Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев

Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Miraculous World: New York, United Heroes
Мультфильм, Семейный6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В честь недели дружбы между Францией иСША класс Маринетт готовится кпоездке вНью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, нопоначалу егоне отпускает отец, ктому жеЛеди Багпросит Супер-Кота последить заПарижем вее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь вНью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором. Желание посетить Нью-Йорк пересиливает, ион отправляется вдолгожданное путешествие. Леди Баги Супер-Кот неподозревают, чтоБражник тоже собирается вгород небоскребов, ичто импредстоит объединить силы самериканскими супергероями, чтобы дать отпор врагу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев»