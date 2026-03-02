Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Miraculous World: New York, United Heroes
Мультфильм, Семейный6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В честь недели дружбы между Францией иСША класс Маринетт готовится кпоездке вНью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, нопоначалу егоне отпускает отец, ктому жеЛеди Багпросит Супер-Кота последить заПарижем вее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь вНью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором. Желание посетить Нью-Йорк пересиливает, ион отправляется вдолгожданное путешествие. Леди Баги Супер-Кот неподозревают, чтоБражник тоже собирается вгород небоскребов, ичто импредстоит объединить силы самериканскими супергероями, чтобы дать отпор врагу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
- КВАктриса
Кристина
Валенсуэла
- БПАктёр
Брайс
Папенбрук
- КСАктёр
Кит
Силверштейн
- ЗРАктёр
Зино
Робинсон
- МЛАктриса
Мела
Ли
- КБАктриса
Кира
Баклэнд
- КМАктриса
Кассандра
Моррис
- ФМАктриса
Фэй
Мата
- ДЭАктриса
Дороти
Элиас-Фан
- ДСАктёр
Джон
С. Хайк
- ТХАктёр
Тодд
Хаберкорн
- ФСАктриса
Филис
Семплер
- КЭАктриса
Келли
Элизабет Баскин
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- КВАктриса
Кимберли
Вудс
- АСАктёр
Алехандро
Сааб
- СЛАктёр
Седрик
Л. Уильямс
- ИУАктёр
Имари
Уильямс
- СУАктёр
Скотт
Уайт
- ЛСАктриса
Лаура
Стал
- ФЛСценарист
Фред
Ленуар
- ДЗПродюсер
Джереми
Заг
- АСПродюсер
Атон
Сумаш