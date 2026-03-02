Леди Баг и Супер-Кот из Альтернативной Вселенной: Приключения в Париже (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Miraculous World: Paris
Мультфильм, Семейный6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В Париже появляются владельцы талисманов издругого мира. Онииз параллельной вселенной, гдевсё наоборот: владельцы талисманов Божьей Коровки иЧёрного Кота, Токси Баги Супер-Коготь—злодеи, авладелец талисмана Мотылька—Эсперий—супергерой. Леди Баги Супер-Кот должны помочь Эсперию отразить атаку своих злодеев-двойников ине дать завладеть Камнем Чудес Бабочки.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Для самых маленьких
Рейтинг
8.5 КиноПоиск