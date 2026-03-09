Фильм Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
2024, Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story
Документальный18+
Рассказ о жизни и творчестве актрисы и певицы Лайзы Минелли — обладательницы премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми».
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- БДРежиссёр
Брюс
Дэвид Клейн
- ЛМАктриса
Лайза
Миннелли
- ШААктёр
Шарль
Азнавур
- МБАктриса
Мариза
Беренсон
- ДКАктёр
Джим
Карузо
- ДКАктёр
Даррен
Крисс
- Актёр
Алан
Камминг
- ФЭАктёр
Фред
Эбб
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- МФАктёр
Майкл
Фейнштейн
- БФАктёр
Боб
Фосси
- ДГАктриса
Джуди
Гарлэнд
- ДГАктёр
Джоэл
Грей
- ХАктёр
Холстон
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- СХАктёр
Сэм
Харрис
- ДКАктёр
Джон
Кэндер
- НКАктёр
Наим
Кхан
- МЛАктриса
Мишель
Ли
- ЛЛАктриса
Лорна
Луфт
- ВМАктёр
Винсент
Миннелли
- ЧРАктриса
Чита
Ривера
- ПСАктёр
Питер
Селлерс
- БСАктёр
Билли
Стритч
- ГВАктриса
Гвен
Вердон
- БВАктёр
Бен
Верин
- БДСценарист
Брюс
Дэвид Клейн
- БДПродюсер
Брюс
Дэвид Клейн
- РРПродюсер
Роберт
Рич
- АГПродюсер
Александр
Голдштейн
- АГМонтажёр
Александр
Голдштейн
- ДКМонтажёр
Джейк
Кин