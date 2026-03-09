Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
Wink
Фильмы
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история

Фильм Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история

2024, Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story
Документальный18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Рассказ о жизни и творчестве актрисы и певицы Лайзы Минелли — обладательницы премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми».

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история»