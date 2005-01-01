Лаура улыбается (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

История о попытке одной женщины заново прожить свою жизнь после личной трагедии. Проходят годы, но в конце концов дремлющие эмоции выходят на поверхность, и жизнь Лоры выходит из-под контроля. Насилие, секс и другие формы саморазрушительного поведения становятся для нее способом справиться с давно подавленными чувствами. Когда все остальное не помогает, она бежит в единственное безопасное место - в прошлое.





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