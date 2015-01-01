Ларри Крамер: Любовь и ярость (фильм, 2015) смотреть онлайн

Документальный фильм о легендарном писателе, активисте и драматурге Ларри Крамере. Это подробнейший портрет одной из самых важных и неоднозначных фигур современного американского ЛГБТ-сообщества, политического смутьяна, ставшего голосом негодования и скорби и вдохновившего целое поколение геев и лесбиянок сражаться за свои жизни. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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