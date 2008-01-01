Ларго Винч: Начало (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

В детстве Ларго Винч был тайно усыновлeн миллиардером Нерио Винчем, который задумал сделать его своим наследником и козырной картой против конкурентов в борьбе за власть и состояние. После загадочной смерти миллиардера 26-летний красавец Ларго становится обладателем огромной корпорации и миллиардного наследства. Однако не всех устраивает такой поворот. Начинается игра по-крупному: расставлены ловушки, зреют заговоры и Ларго Винч принимает вызов.



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