Ланчбокс (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Dabba
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РБРежиссёр
Ритеш
Батра
- ИКАктёр
Ирфан
Кхан
- НКАктриса
Нимрат
Каур
- НСАктёр
Навазуддин
Сиддикуи
- ЛДАктриса
Лиллет
Дюбей
- НВАктёр
Накул
Ваид
- БААктриса
Бхарти
Ачрекар
- ДСАктёр
Дензил
Смит
- ШБАктриса
Шрути
Бапна
- НКАктёр
Насир
Кхан
- РБСценарист
Ритеш
Батра
- ВБСценарист
Васан
Бала
- АКПродюсер
Анураг
Кашьяп
- ГМПродюсер
Гутит
Монга
- НКХудожница
Нихарика
Кхан
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер