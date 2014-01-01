Ламберт и Стэмп (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм об известной британской рок-группе The Who. Hачинающие режиссеры Кит Ламберт и Крис Стэмп решили, что станут продюсерами никому не известного андеграундного коллектива и снимут кино — о нем и в целом об атмосфере, в которой жила лондонская молодежь послевоенного времени.



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