Ламберт и Стэмп (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Lambert & Stamp
Документальные, Концерты112 мин18+
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Сюжет
Документальный фильм об известной британской рок-группе The Who. Hачинающие режиссеры Кит Ламберт и Крис Стэмп решили, что станут продюсерами никому не известного андеграундного коллектива и снимут кино — о нем и в целом об атмосфере, в которой жила лондонская молодежь послевоенного времени.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКонцерты, Документальные
Рейтинг
6.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеймс
Д. Купер
- КСАктёр
Кристофер
Стэмп
- КЛАктёр
Кит
Ламберт
- ПТАктёр
Пит
Таунсенд
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ДХАктёр
Джон
Хемминг
- РБАктёр
Ричард
Барнс
- КМАктёр
Кит
Мун
- ХДАктриса
Хезер
Долтри
- КЛАктёр
Констант
Ламберт
- РДАктёр
Роджер
Долтри
- АДАктёр
Айриш
Джек
- ДЭАктёр
Джон
Энтвистл
- ДХАктёр
Джими
Хендрикс
- АБАктёр
Артур
Браун
- РБАктёр
Ричи
Блэкмор
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Купер
- КТМонтажёр
Кристофер
Тел�лефсен
- ДДОператор
Джеймс
Д. Купер