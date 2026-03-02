Лакомый кусок (фильм, 2025) смотреть онлайн

Лакомый кусок
2025, The Rip
Триллер, Криминал18+

О фильме

Майами. Убита сотрудница опергруппы отдела поборьбе снаркотиками. ФБРдопрашивает её коллег, полагая, чтокто-то изних может быть причастен кубийству. Темже вечером опергруппа понаводке отправляется впригородный дом, гдемогут быть спрятаны деньги наркокартеля, нона месте вместо нескольких сотен тысяч обнаруживается гораздо большая сумма. Напряжение нарастает, оперативникам начинают поступать звонки сугрозами, и, кажется, среди нихпритаился предатель.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лакомый кусок»