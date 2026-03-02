Лакомый кусок (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Rip
Триллер, Криминал18+
О фильме
Майами. Убита сотрудница опергруппы отдела поборьбе снаркотиками. ФБРдопрашивает её коллег, полагая, чтокто-то изних может быть причастен кубийству. Темже вечером опергруппа понаводке отправляется впригородный дом, гдемогут быть спрятаны деньги наркокартеля, нона месте вместо нескольких сотен тысяч обнаруживается гораздо большая сумма. Напряжение нарастает, оперативникам начинают поступать звонки сугрозами, и, кажется, среди нихпритаился предатель.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Стивен
Ян
- ТТАктриса
Тейяна
Тейлор
- СКАктриса
Саша
Калле
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- ЛЭАктриса
Лина
Эско
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- КЧАктёр
Клифф
Чемберлен
- АЭАктёр
Алекс
Эрнандес
- ДЦАктёр
Даисукэ
Цудзи
- ММАктёр
Марко
Моралес
- СЛАктёр
Сэл
Лопес
- ЭРАктёр
Энджел
Розарио мл.
- ДМАктёр
Джэйсон
Мэрилл
- ЛЭАктриса
Лурдес
Эрнандес
- ЙПАктёр
Йован
Перес
- ДПАктёр
Джоэль
Перез
- ДКАктёр
Джо
Карнахан
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- Продюсер
Бен
Аффлек
- ЛБПродюсер
Лучана
Барросо
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос