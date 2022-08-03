Лады (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
История молодого режиссера, который в поисках денег на съемки фильма вынужден встречаться с меценатами с криминальной биографией. При этом подход к инвестированию целиком продиктован их жизненным опытом. Немногим лучше дела обстоят и в корпорациях с огромными рекламными бюджетами: идеи главного героя вязнут в многочисленных требованиях к сценарию.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
9.0 IMDb
- БМРежиссёр
Борис
Милованов
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актриса
Софья
Лебедева
- ПААктёр
Павел
Афонькин
- Актёр
Александр
Самойленко
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- Актёр
Владимир
Большов
- СГАктёр
Сергей
Греков
- ГВАктёр
Геннадий
Вырыпаев
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- АШАктриса
Арина
Шинкина
- БМСценарист
Борис
Милованов
- ВССценарист
Владимир
Соловьев
- ВСПродюсер
Владимир
Соловьев