История молодого режиссера, который в поисках денег на съемки фильма вынужден встречаться с меценатами с криминальной биографией. При этом подход к инвестированию целиком продиктован их жизненным опытом. Немногим лучше дела обстоят и в корпорациях с огромными рекламными бюджетами: идеи главного героя вязнут в многочисленных требованиях к сценарию.

