Лады
Wink
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Лады
2019, Лады
Комедия, Короткометражка17 мин18+

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Лады (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

История молодого режиссера, который в поисках денег на съемки фильма вынужден встречаться с меценатами с криминальной биографией. При этом подход к инвестированию целиком продиктован их жизненным опытом. Немногим лучше дела обстоят и в корпорациях с огромными рекламными бюджетами: идеи главного героя вязнут в многочисленных требованиях к сценарию.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
9.0 IMDb