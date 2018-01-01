Wink
Фильмы
Лабиринты любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Лабиринты любви»

Режиссёры

Владимир Штерянов

Режиссёр

Актёры

Сергей Бадюк

Актёр
Яна Маринова

Yana Marinova
Актриса
Александра Маринова

Актриса
Ралика Паскалева

Ralitsa Paskaleva
Актриса
Егор Тимцуник

Актёр
Антони Пенев

Актёр
Боряна Братоева

Актриса
Григорий Калинин

Актёр
Мария Насырова

Актриса
Ольга Михайлова

Актриса

Сценаристы

Геннадий Немых

Сценарист
Владимир Штерянов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Обухов

Продюсер
Алексей Рязанцев

Продюсер
Владимир Штерянов

Продюсер

Монтажёры

Ирина Долмат

Монтажёр

Операторы

Эмиль Топузов

Emil Topuzov
Оператор

Композиторы

Татьяна Залужная

Композитор
Сергей Скрипников

Композитор
Христо Кирилов

Композитор