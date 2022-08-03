Лабиринты любви (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Лабиринты любви
Мелодрама86 мин12+
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О фильме
В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВШРежиссёр
Владимир
Штерянов
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ЯМАктриса
Яна
Маринова
- АМАктриса
Александра
Маринова
- РПАктриса
Ралика
Паскалева
- ЕТАктёр
Егор
Тимцуник
- АПАктёр
Антони
Пенев
- ББАктриса
Боряна
Братоева
- Актёр
Григорий
Калинин
- МНАктриса
Мария
Насырова
- ОМАктриса
Ольга
Михайлова
- ГНСценарист
Геннадий
Немых
- ВШСценарист
Владимир
Штерянов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ВШПродюсер
Владимир
Штерянов
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- ЭТОператор
Эмиль
Топузов
- ТЗКомпозитор
Татьяна
Залужная
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников
- ХККомпозитор
Христо
Кирилов