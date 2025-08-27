За гранью сна и яви, в полной удивительных чудес волшебной стране жил да был король гоблинов Джарет. Однажды услыхал он, как девочка Сара в сердцах сказала несносному младшему брату Тоби: «Чтоб тебя гоблины унесли!», — и тут же поймал ее на слове, утащив малыша в свой замок. Сара бросилась за Джаретом, пока дверь в сказку не захлопнулась.



Но чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, ей придется пройти зачарованный Лабиринт. Он полон всяких чудищ, хитрых ловушек и головоломок. А выход из него стережет целая армия гоблинов! Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир Лабиринта.

