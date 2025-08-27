Лабиринт (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Labyrinth
Мюзикл, Фэнтези16+
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О фильме
За гранью сна и яви, в полной удивительных чудес волшебной стране жил да был король гоблинов Джарет. Однажды услыхал он, как девочка Сара в сердцах сказала несносному младшему брату Тоби: «Чтоб тебя гоблины унесли!», — и тут же поймал ее на слове, утащив малыша в свой замок. Сара бросилась за Джаретом, пока дверь в сказку не захлопнулась.
Но чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, ей придется пройти зачарованный Лабиринт. Он полон всяких чудищ, хитрых ловушек и головоломок. А выход из него стережет целая армия гоблинов! Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир Лабиринта.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Джим
Хенсон
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- ДБАктёр
Дэвид
Боуи
- ТФАктёр
Тоби
Фрауд
- Актёр
Брайан
Хенсон
- Актриса
Шелли
Томпсон
- НФАктриса
Натали
Финленд
- ШУАктриса
Шари
Уайзер
- РМАктёр
Роб
Миллз
- РМАктёр
Рон
Мьюек
- КМАктёр
Кристофер
Малкольм
- ДХСценарист
Джим
Хенсон
- Сценарист
Терри
Джонс
- ДЛСценарист
Дэннис
Ли
- МДПродюсер
Мартин
Дж. Бэйкер
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лазер
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- ЭРПродюсер
Эрик
Рэттрэй
- ЭСХудожник
Эллиот
Скотт
- ЭФХудожница
Эллис
Флайт
- ТЭХудожник
Терри
Эклэнд-Сноу
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- МУХудожник
Майкл
Уайт
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- БФХудожник
Брайан
Фроуд
- ДГМонтажёр
Джон
Гроувер
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс