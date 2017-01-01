Квинтет Роя Харгроува (фильм, 2017) смотреть онлайн

Джаз: Квинтет Роя Харгроува. Фестиваль Jazz en Tête. Квинтет Роя Харгроува Рой Харгроув (флюгельгорн, труба) Джастин Робинсон (флейта, саксофон) Амин Салим (бас) Куинси Филлипс (ударные) Тадатака Унно (фортепиано) Трубач и певец Рой Харгроув за тридцать лет творческого пути заслужил славу одного из зна�ковых джазовых музыкантов. Всегда удивляющий, Рой Харгроув экспериментирует, совершенствуя и заново изобретая свою музыку. Он влечет неудержимо, его дар — грандиозные концерты и радость для всех поколений... Его блистательный постбоп-квинтет — квинтэссенция оригинального джазового направления. Записано 28 октября, фестиваль Jazz en Tête.



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