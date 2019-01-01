Квин и Слим (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Queen & Slim
Драмы, Мелодрамы126 мин18+
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Сюжет
Не самое удачное свидание из-за встречи с патрульным превращается в историю о погоне и любви, где два человека вынуждены бежать не куда, а откуда. И пока одни думают о выживании, для других эта парочка превращается в символ травмы и боли.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ММРежиссёр
Мелина
Матсукас
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- Актёр
Боким
Вудбайн
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актёр
Фли
- ССАктёр
Стерджил
Симпсон
- ИМАктриса
Индия
Мур
- БМАктёр
Бенито
Мартинес
- ДДАктёр
Джахи
Диалло Уинстон
- ГБАктёр
Грэйлен
Брайант Бэнкс
- ЛУСценарист
Лина
Уэйте
- ДФСценарист
Джеймс
Фрэй
- Продюсер
Памела
Эбди
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ГМАктёр дубляжа
Григорий
Маликов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- РУХудожник
Райан
Уотсон
- ТРОператор
Тат
Рэдклифф
- ДХКомпозитор
Дев
Хайнс