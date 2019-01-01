Квин и Слим
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Квин и Слим

Квин и Слим (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Queen & Slim
Драмы, Мелодрамы126 мин18+

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Сюжет

Не самое удачное свидание из-за встречи с патрульным превращается в историю о погоне и любви, где два человека вынуждены бежать не куда, а откуда. И пока одни думают о выживании, для других эта парочка превращается в символ травмы и боли.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Квин и Слим»

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