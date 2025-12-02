Фильм Квартира

О фильме
Скромный служащий страховой компании Бакстер, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятелям, желающим «погулять на сторону», но и боссу. Когда дела начинают идти в гору, случается непредвиденное: Бакстер влюбляется в любовницу босса.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Билли
Уайлдер
- Актёр
Джек
Леммон
- Актриса
Ширли
Маклейн
- ФМАктёр
Фред
Макмюррей
- РУАктёр
Рэй
Уолстон
- ДКАктёр
Джек
Крушен
- ДЛАктёр
Дэвид
Льюис
- ХХАктриса
Хоуп
Холидей
- ДШАктриса
Джоан
Шоули
- НСАктриса
Наоми
Стивенс
- ДСАктёр
Джонни
Севен
- ДДАктриса
Джойс
Джеймисон
- УУАктёр
Уиллард
Уотерман
- ДУАктёр
Дэвид
Уайт
- ЭААктриса
Эди
Адамс
- ДЭАктриса
Дороти
Эбботт
- ББАктёр
Билл
Болдуин
- ПБАктёр
Пол
Брэдли
- ББАктёр
Бенни
Берт
- СКАктёр
Стив
Карратерс
- ЛКАктриса
Линн
Картрайт
- ДЧАктёр
Дик
Черни
- ФКАктёр
Форчун
Куки
- МКАктёр
Мэйсон
Керри
- ФФАктёр
Франклин
Фэрнум
- РДАктёр
Ричард
Джордж
- ХГАктёр
Хершел
Грэхэм
- ЛХАктёр
Ларс
Хенсен
- ЮМАктёр
Юджин
М. Джексон
- ФВАктриса
Фрэнсис
Вентрауб Лакс
- ДМАктёр
Дэвид
Маклин
- УМАктёр
Уильям
Мидер
- РМАктёр
Ральф
Морац
- МОАктёр
Монти
О’Грейди
- ДПАктёр
Джо
Пальма
- ППАктёр
Пол
Пауэр
- ТРАктёр
Тони
Риган
- КРАктёр
Кларк
Росс
- ЭСАктриса
Эдит
Симмонс
- ХСАктёр
Хэл
Смит
- НСАктёр
Норман
Стеванс
- СТАктёр
Сид
Трой
- ХУАктёр
Херберт
Уинтерс
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ИДСценарист
И.А.Л.
Даймонд
- ИДПродюсер
И.А.Л.
Даймонд
- Продюсер
Билли
Уайлдер
- ДММонтажёр
Дэниэл
Манделл
- ДЛОператор
Джозеф
ЛаШелл
- АДКомпозитор
Адольф
Дойч