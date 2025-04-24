Курентзис: Utopia
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Курентзис: Utopia

Фильм Курентзис: Utopia

2023, Teodor Currentzis – UTOPIA
Концерты12+
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О фильме

Международный фестивальный оркестр Utopia, в котором принимают участие 116 музыкантов из 30 стран мира.

Страна
Австрия
Жанр
Концерты
Качество
Full HD

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