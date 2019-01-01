Фильм Курентзис: Идоменей

В постановке Питера Селларса сверхъестественная ярость Нептуна вызвана загрязнением океана, а царем Идоменеем, собравшимся принести в жертву богам своего сына, движет эгоизм и жажда власти. Моцарт заканчивает своего «Идоменея» куртуазным балетом, Селларс завершает спектакль этническими танцами в хореографии Леми Понифасио, родившегося на Самоа. Дуэт традиционных танцовщиков с тихоокеанских островов Кирибати и Гавайи, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, — живое напоминание о том, что человечество может потерять из-за своего легкомыслия.



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