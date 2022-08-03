Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. Чи-Лин (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness
Мультфильм22 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сериал рассказывает о приключениях Панды По, о том, как он тренируется, защищается, борется, учит и учится, говорит слишком много и выступает в роли нового героя Долины Мира.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Маллен
- ГСРежиссёр
Гейб
Сварр
- АХРежиссёр
Аарон
Хэммерсли
- МУАктёр
Мик
Уингерт
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ДСАктёр
Джеймс
Се
- АТАктёр
Амир
Талай
- Актриса
Люси
Лью
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ПХАктёр
Питер
Хатингс
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ККСценарист
Кевин
Кэмпбелл
- ДГСценарист
Джессика
Гао
- ДГСценарист
Джин
Грилло
- ДХСценарист
Джошуа
Хэмилтон
- ПХПродюсер
Питер
Хатингс
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хёбнер
- БХПродюсер
Брэт
Хааланд
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДЦКомпозитор
Джереми
Цуккерман
- БВКомпозитор
Бенжамин
Винн