Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. Чи-Лин

Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. Чи-Лин (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness
Мультфильм22 мин12+

О фильме

Сериал рассказывает о приключениях Панды По, о том, как он тренируется, защищается, борется, учит и учится, говорит слишком много и выступает в роли нового героя Долины Мира.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

