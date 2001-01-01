Кукла (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Dummy
Драма, Мелодрама12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Скромный клерк Стивен живет со своими эксцентричными родителями и сварливой сестрой, не надеясь обрести счастье. И уж тем более он не предполагает, что его наивное желание стать чревовещателем перевернет его жизнь с ног на голову.
Виртуозно манипулируя куклой, Стивен рассказывает миру о своих страхах и чувствах, попадая в самые невероятные и смешные ситуации. И вскоре он замечает, что мир не так уж и плох, как кажется. Все восхищаются талантливым парнем. Но будет ли Стивен таким же смелым и находчивым без своего нового друга?
- ГПРежиссёр
Грег
Притикин
- РЛАктёр
Рон
Либман
- Актриса
Милла
Йовович
- МПАктриса
Мирабелла
Писани
- Актриса
Вера
Фармига
- РХАктёр
Ричмонд
Хокси
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Джаред
Харрис
- ДУАктриса
Джессика
Уолтер
- ХХАктриса
Хелен
Хэнфт
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- ГПСценарист
Грег
Притикин
- БФПродюсер
Боб
Фаган
- ДБПродюсер
Джеллибин
Бенитес
- ХХПродюсер
Хосе
Хильберто Молинари-Розали
- РТПродюсер
Ричард
Темчен
- ШБХудожница
Шарлотта
Бурк
- ДНХудожник
Джон
Ниссенбаум
- МПМонтажёр
Майкл
Пальмерио
- ПУКомпозитор
Пол
Уоллфисч