Кукла (фильм, 2001) смотреть онлайн

Скромный клерк Стивен живет со своими эксцентричными родителями и сварливой сестрой, не надеясь обрести счастье. И уж тем более он не предполагает, что его наивное желание стать чревовещателем перевернет его жизнь с ног на голову.



Виртуозно манипулируя куклой, Стивен рассказывает миру о своих страхах и чувствах, попадая в самые невероятные и смешные ситуации. И вскоре он замечает, что мир не так уж и плох, как кажется. Все восхищаются талантливым парнем. Но будет ли Стивен таким же смелым и находчивым без своего нового друга?



