Wink
Фильмы
Куда бы ты ни шел – ты уже там. Джон Кабат-Зинн
Актёры и съёмочная группа фильма «Куда бы ты ни шел – ты уже там. Джон Кабат-Зинн»

Актёры и съёмочная группа фильма «Куда бы ты ни шел – ты уже там. Джон Кабат-Зинн»

Авторы

Джон Кабат-Зинн

Джон Кабат-Зинн

Автор

Чтецы

Павел Константиновский

Павел Константиновский

Чтец