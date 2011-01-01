Кубатон
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Кубатон

Кубатон (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, El Medico: The Cubaton Story
Документальные, Семейные84 мин18+

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Сюжет

Изобретательная документальная картина с захватывающем сюжетом о человеке, который лезет из кожи вон ради процветания своей семьи, но в то же время остается верен своим корням и своей Родине. В фильме много отличной музыки для всех возрастов.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb