Кубатон (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, El Medico: The Cubaton Story
Документальные, Семейные84 мин18+
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Сюжет
Изобретательная документальная картина с захватывающем сюжетом о человеке, который лезет из кожи вон ради процветания своей семьи, но в то же время остается верен своим корням и своей Родине. В фильме много отличной музыки для всех возрастов.
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Информация
СтранаШвеция, Куба
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Драмы, Документальные
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb