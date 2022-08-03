Кто в доме хозяин (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Man of the House
Комедия, Семейный92 мин12+
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О фильме
В жизни Джека наступают прекрасные времена: он собирается жениться на лучшей девушке на свете. Совместная жизнь обещает быть безоблачной, если бы не одно обстоятельство: в нагрузку Джеку достаeтся одиннадцатилетний головорез, сын его избранницы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДОРежиссёр
Джеймс
Орр
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- ФФАктриса
Фарра
Фосетт
- ДТАктёр
Джонатан
Тейлор Томас
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- ДШАктёр
Дэвид
Шайнер
- АЛАктёр
Арт
ЛаФлёр
- Актёр
Ричард
Портноу
- РФАктёр
Ричард
Форонджи
- ПЭАктёр
Питер
Эппел
- ВЛАктёр
Вождь
Леонард Джордж
- ДОСценарист
Джеймс
Орр
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Пекинпа
- РДСценарист
Ричард
Джеффрис
- ББПродюсер
Бонни
Брукхаймер
- КГПродюсер
Кэйси
Грант
- МКПродюсер
Марти
Кац
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- ТБХудожница
Тони
Берроуз-Раттер
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- ДАОператор
Джейми
Андерсон
- ММКомпозитор
Марк
Манчина