Кто в доме хозяин
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Кто в доме хозяин

Кто в доме хозяин (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Man of the House
Комедия, Семейный92 мин12+

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О фильме

В жизни Джека наступают прекрасные времена: он собирается жениться на лучшей девушке на свете. Совместная жизнь обещает быть безоблачной, если бы не одно обстоятельство: в нагрузку Джеку достаeтся одиннадцатилетний головорез, сын его избранницы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто в доме хозяин»