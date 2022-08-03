В жизни Джека наступают прекрасные времена: он собирается жениться на лучшей девушке на свете. Совместная жизнь обещает быть безоблачной, если бы не одно обстоятельство: в нагрузку Джеку достаeтся одиннадцатилетний головорез, сын его избранницы.

