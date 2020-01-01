Кто поймал это время? (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Что есть искусство? Этот вечно актуальный вопрос особенно остро стоит в наше время. Действительно ли писсуары, банки супа и кучи мусора стоят внимания зрителей и тех баснословных сумм, за которые их приобретают? Должен ли зритель «который может так же» слепо поверить музейщикам и галеристами? Два восходящих художника, работы которых совсем недавно начали продаваться, действуют по разную сторону баррикад. Выпускник академии, оттачивающий свое мастерство годами, и самоучка авангардист ищут свои пути в мире изобразительного искусства. Все задаются вопросом: как оставить свой след во времени? Но мало кто задумывается о том, как это время поймать.



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