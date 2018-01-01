Wink
Фильмы
Крысы: Ведьмачья история
Актёры и съёмочная группа фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Режиссёры

Майрзи Алмас

Mairzee Almas
Режиссёр

Актёры

Бен Рэдклифф

Ben Radcliffe
Актёр
Фабиан МакКаллум

Fabian McCallum
Актёр
Эгги Кукавка

Aggy K. Adams
Актриса
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Актёр
Бен Робсон

Ben Robson
Актёр
Шарлто Копли

Sharlto Copley
Актёр
Фрейя Аллан

Freya Allan
Актриса
Уоррен Масемола

Warren Masemola
Актёр
Иннес Маас

Innes Maas
Актёр
Бьянка Симон Мэнни

Bianca Simone Mannie
Актриса
Литха Бам

Litha Bam
Актёр
Тони Капрари

Tony Caprari
Актёр
Обри Шелтон

Aubrey Shelton
Актёр
Стевель Марк

Stevel Marc
Актёр
Дайян Симпсон

Dianne Simpson
Актриса
Михир Сони

Mihir Soni
Актёр
Шэйн Джон Крюгер

Shane John Kruger
Актёр
Тамер Барджаг

Tamer Burjaq
Актёр
Ричард Лотиан

Richard Lothian
Актёр

Сценаристы

Лорен Шмидт Хиссрик

Lauren Schmidt Hissrich
Сценарист

Продюсеры

Томаш Багиньский

Tomasz Bagiński
Продюсер