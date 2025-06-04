Фильм «Крушащая машина» — байопик о бойце золотой эры ММА с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, жесткий и откровенный взгляд на мир профессиональных единоборств через призму жизни легенды ринга. Это брутальная история о цене славы, сломанных судьбах и личных демонах мужчины.



Марк Керр, прозванный Крушащей машиной, стремительно взлетает к вершинам славы в 90-е годы. Непобедимая сила и харизма делают бойца лицом молодого UFC, но за внешним триумфом скрывается борьба с зависимостями и внутренними конфликтами. Отношения с близкими, давление индустрии и собственные амбиции превращают жизнь чемпиона в постоянное противостояние. Даже самые близкие не всегда понимают, что на самом деле происходит за кулисами шоу и в душе этой сокрушительной груды мышц.



«Крушащая машина» 2025 года — исповедальная история о человеке, который стал жертвой созданного им образа. Драма не боится показать неприглядную изнанку мира единоборств, где за каждым нокаутом скрывается личная трагедия. История Керра — предостережение и вдохновение одновременно.

