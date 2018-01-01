Крушение (фильм, 1997) смотреть онлайн

Для проведения исследований группа ученых-подводников присоединяется к экипажу армейской атомной подводной лодки, которая совершает испытательные маневры в Арктике.



После столкновения с российской субмариной ученые вместе со всем экипажем оказываются запертыми в тонущей лодке, лежащей на дне Ледовитого океана. Они находятся ниже уровня предельной глубины подо льдом в сотнях километров от ближайшего берега.



Крушение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.