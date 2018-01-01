Крушение (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Sub Down
Драма18+
О фильме
Для проведения исследований группа ученых-подводников присоединяется к экипажу армейской атомной подводной лодки, которая совершает испытательные маневры в Арктике.
После столкновения с российской субмариной ученые вместе со всем экипажем оказываются запертыми в тонущей лодке, лежащей на дне Ледовитого океана. Они находятся ниже уровня предельной глубины подо льдом в сотнях километров от ближайшего берега.
СтранаЛюксембург, США
ЖанрДрама
Рейтинг
- ГЧРежиссёр
Грегг
Чемпион
- КМАктёр
Крис
Малки
- ЮУАктёр
Юджин
Уильямс
- СБАктёр
Стивен
Болдуин
- ДДАктёр
Джо
Дэйн
- ТПАктёр
Тони
Плана
- ДССценарист
Дэниэл
Сладек
- СМСценарист
Сильвио
Муралья
- ХЧСценарист
Ховард
Чесли
- ДСПродюсер
Дэниэл
Сладек
- СМПродюсер
Сильвио
Муралья
- СБПродюсер
Стерлинг
Белефант
- ППХудожник
Питер
Повис
- КГХудожник
Крис
Горак
- ЛДХудожница
Лиза
Джонсон
- КШМонтажёр
Кэри
Шотт
- СМКомпозитор
Стефано
Майнетти