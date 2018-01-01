Wink
Фильмы
Круг
Актёры и съёмочная группа фильма «Круг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Круг»

Режиссёры

Сидни Дж. Фьюри

Сидни Дж. Фьюри

Sidney J. Furie
Режиссёр

Актёры

Гордон Карри

Гордон Карри

Gordon Currie
АктёрTom Wilkinson
Аарон Пул

Аарон Пул

Aaron Poole
АктёрSmitty Jacobson
Джэми Робинсон

Джэми Робинсон

Jamie Robinson
АктёрMarcus Faulkner
Трит Уильямс

Трит Уильямс

Treat Williams
АктёрMr. Spencer Runcie
Джанпаоло Венута

Джанпаоло Венута

Gianpaolo Venuta
АктёрJetson Harlow

Сценаристы

Брайан Хэннан

Брайан Хэннан

Brian Hannan
Сценарист

Продюсеры

Това Лайтер

Това Лайтер

Tova Laiter
Продюсер
Гари Хаусэм

Гари Хаусэм

Gary Howsam
Продюсер
Хэрел Голдштейн

Хэрел Голдштейн

Harel Goldstein
Продюсер
Энтони Эспозито

Энтони Эспозито

Anthony Esposito
Продюсер

Художники

Диана Ирвин

Диана Ирвин

Diana Irwin
Художница
Брендан Смит

Брендан Смит

Brendan Smith
Художник
Брюс Бьюнер

Брюс Бьюнер

Bruce Buehner
Художник

Монтажёры

Сауль Пинкус

Сауль Пинкус

Saul Pincus
Монтажёр
Крэйг Уэбстер

Крэйг Уэбстер

Craig Webster
Монтажёр

Композиторы

Гари Кофтинофф

Гари Кофтинофф

Gary Koftinoff
Композитор