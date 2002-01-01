Круг (фильм, 2002) смотреть онлайн

В элитной академии «Ранси» царит железная дисциплина и строгий порядок. Здесь умеют хранить тайны, поэтому лишь избранные студенты знают, что в их рядах существует тайная группа «Круг», которая наказывает провинившихся, защищает слабых и устраивает загадочные ночные собрания.



Украв накануне важного экзамена правильные ответы, члены «Круга» получают высшие оценки, но их подозревает в подлоге суровый старший наставник, который давно хочет разделаться со смелыми парнями. Вскоре в стенах древней школы начинается настоящая война с заговорами, допросами и невинными жертвами, и кажется, что «Круг» будет уничтожен, однако находчивым студентам удается выяснить, что их главный враг не так уж безгрешен, как кажется на первый взгляд.

