Кролик Момо: Большая погоня
Кролик Момо: Большая погоня

Фильм Кролик Момо: Большая погоня

2025, Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Мультфильм, Приключения6+
О фильме

Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Её верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котёнком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний: от заброшенной фабрики и складских лабиринтов до зоопарка и телестудии, сталкиваются с торговцами, коллекционерами и охраной роскошных особняков.
Тем временем Юми, запертая в клетке, привлекает внимание людей своим талантом и быстро становится телезвездой. Перед ней встаёт выбор, который определит судьбу каждого: слава или свобода.

Страна
Турция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

6.2 IMDb