Крипер (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фильм «Крипер» (2025) — свежий хоррор от Осгуда Перкинса, одного из заметных современных мастеров жанра. Картина обещает мрачную атмосферу, напряжение и стильный страх, подходящий для поклонников ужасов с элементами психологического триллера. Смотреть фильм «Крипер» можно в кино уже сейчас.



Главная героиня Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма провести романтические выходные в его загородном имении. Но за уютной обстановкой скрывается зловещая тайна: дом — далеко не просто усадьба, а место, где начинают происходить странные, пугающие вещи. Постепенно природа дома, изначально кажущегося безопасным, оборачивается угрозой, превращая отдых в кошмар.



«Крипер» — фильм 2025 года, который лучше всего подойдет тем, кто не боится темноты, мрачной обстановки и хочет испытать страх вместе с героями фильма. Зрителям, готовым к напряжению и сюрпризам, этот фильм вполне может принести сильные впечатления. Смотреть фильм можно в кино — приобретайте билеты на сайте «Яндекс Афиша», перейдя по ссылке со страницы на Wink.

