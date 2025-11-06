Крипер (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме
Фильм «Крипер» (2025) — свежий хоррор от Осгуда Перкинса, одного из заметных современных мастеров жанра. Картина обещает мрачную атмосферу, напряжение и стильный страх, подходящий для поклонников ужасов с элементами психологического триллера. Смотреть фильм «Крипер» можно в кино уже сейчас.
Главная героиня Лиз получает приглашение от своего бойфренда Малкольма провести романтические выходные в его загородном имении. Но за уютной обстановкой скрывается зловещая тайна: дом — далеко не просто усадьба, а место, где начинают происходить странные, пугающие вещи. Постепенно природа дома, изначально кажущегося безопасным, оборачивается угрозой, превращая отдых в кошмар.
«Крипер» — фильм 2025 года, который лучше всего подойдет тем, кто не боится темноты, мрачной обстановки и хочет испытать страх вместе с героями фильма. Зрителям, готовым к напряжению и сюрпризам, этот фильм вполне может принести сильные впечатления. Смотреть фильм можно в кино — приобретайте билеты на сайте «Яндекс Афиша», перейдя по ссылке со страницы на Wink.
Рейтинг
- ОПРежиссёр
Осгуд
Перкинс
- Актриса
Татьяна
Маслани
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- ГГАктёр
Глен
Гордон
- КФАктриса
Клер
Фризен
- КТАктёр
Кетт
Тортон
- ЭБАктриса
Эрин
Бойес
- КПАктриса
Кристин
Парк
- ДВАктриса
Джина
Вультаджо
- ЭБАктриса
Эвелин
Бурк
- НЛСценарист
Ник
Лепард
- ДСПродюсер
Джесси
Сават
- ГФМонтажёр
Грэм
Фортин
- ГЭМонтажёр
Грег
ЭнДжи
- ЭВКомпозитор
Эдо
Ван Бримен