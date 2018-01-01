Крик (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Shout
Драма, Мелодрама18+
О фильме
Самый трудный подросток Джесси Такер оказывается в эпицентре событий. С одной стороны взаимная любовь с дочкой директора, который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, но музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни...
- ДХРежиссёр
Джеффри
Хорнадэй
- СХАктёр
Сэм
Хеннингс
- ЛФАктриса
Линда
Фиорентино
- Актриса
Хизер
Грэм
- ДУАктёр
Джейми
Уолтерс
- СКАктёр
Скотт
Коффи
- ФфАктёр
Фрэнк
фон Цернек мл.
- МБАктёр
Майкл
Бэколл
- ГКАктёр
Гленн
Куинн
- РДАктёр
Ричард
Джордан
- Актёр
Джон
Траволта
- ДГСценарист
Джо
Гэйтон
- ЛППродюсер
Линдсли
Парсонс мл.
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ДДХудожник
Джим
Даффи
- УФХудожник
Уильям
Ф. Мэтьюз
- ПМХудожник
П.
Майкл Джонстон
- ЭКХудожник
Эдуардо
Кастро
- СФМонтажёр
Сет
Флаум
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман