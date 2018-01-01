Крик
Крик

Крик (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Shout
Драма, Мелодрама18+

О фильме

Самый трудный подросток Джесси Такер оказывается в эпицентре событий. С одной стороны взаимная любовь с дочкой директора, который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, но музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик»