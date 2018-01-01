Крик (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Scream
Ужасы, Детектив
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Группа людей отправляется в путешествие на лодках вниз по реке Рио Гранде в Техасе. На ночлег они останавливаются в пустынном городке. Путешественники не видят местных жителей, что их удивляет. Когда наступает ночь, появляются и первые трупы. Искатели приключений в панике, но покинуть городок они не могут: все их лодки оказываются сломаны...
Рейтинг
- БКРежиссёр
Байрон
Квизенберри
- ЭМАктёр
Элви
Мур
- ХУАктёр
Хэнк
Уорден
- ЭУАктёр
Этан
Уэйн
- ЭБАктриса
Энн
Бронстон
- ДМАктриса
Джули
Марин
- БДАктёр
Бобби
Даймонд
- ДААктёр
Джозеф
Альварадо
- ДНАктёр
Джон
Новак
- ПМАктёр
Пеппер
Мартин
- НСАктриса
Нэнси
Ст. Мари
- БКСценарист
Байрон
Квизенберри
- БДПродюсер
Бобби
Даймонд
- ГДПродюсер
Гари
Дженсен
- КХПродюсер
Клара
Хафф
- КХХудожница
Клара
Хафф
- БКМонтажёр
Б.В.
Кестенберг
- ДККомпозитор
Джозеф
Конлан