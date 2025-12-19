Крид 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Спортивная драма «Крид 3» — фильм о том, как у чемпиона заканчивается спокойная жизнь, когда он встречает человека, которому когда-то задолжал.



Адонис Крид больше не выходит на профессиональный ринг — теперь он управляет академией бокса, а свободное время посвящает семье. Внезапно в его жизнь возвращается друг детства — Дэмиан «Дама» Андерсон, который много лет провел в тюрьме. В юности их связывала одна история, после которой один получил шанс на жизнь, а другой — срок. Теперь Дама хочет только одного: быстро войти в профессиональный бокс и добраться до титульного боя, пока не поздно. Адонис решает помочь: приводит приятеля в зал, ставит в спарринги и договаривается о поединке. Но выясняется, что Дама готов идти по головам. Ему нужен не спорт и не дружба, а место на вершине, и чужие правила его не интересуют.



«Крид 3» — фильм для тех, кто любит спортивное кино, где у героев — давние счеты друг с другом, а бокс — единственный способ выяснить, кто действительно заслуживает второй шанс, и кто за него заплатит.

