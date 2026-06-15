Крестовые походы
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Крестовые походы

Фильм Крестовые походы

1935, The Crusades
Драма, Приключения18+
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О фильме

Иерусалим захвачен войском Саладина — владыки Сирии и Египта. Жителей продают в рабство. Третий крестовый поход уже начался. Король Англии Ричард Львиное Сердце решает принять участие в походе, чтобы избежать женитьбы на принцессе Франции. В дороге он женится на Беренгарии, но она попадает в плен к Саладину, и тот отвозит ее в Иерусалим. Жизни Ричарда грозит смертельная опасность.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крестовые походы»