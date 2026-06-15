Фильм Крестовые походы
1935, The Crusades
Драма, Приключения18+
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О фильме
Иерусалим захвачен войском Саладина — владыки Сирии и Египта. Жителей продают в рабство. Третий крестовый поход уже начался. Король Англии Ричард Львиное Сердце решает принять участие в походе, чтобы избежать женитьбы на принцессе Франции. В дороге он женится на Беренгарии, но она попадает в плен к Саладину, и тот отвозит ее в Иерусалим. Жизни Ричарда грозит смертельная опасность.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сесил
Б. ДеМилль
- ЛЯАктриса
Лоретта
Янг
- ГУАктёр
Генри
Уилкоксон
- ИКАктёр
Иэн
Кит
- СОАктёр
С.
Обри Смит
- КДАктриса
Кэтерин
ДеМиль
- ДШАктёр
Джозеф
Шилдкраут
- АХАктёр
Алан
Хейл
- СГАктёр
С.
Генри Гордон
- ДБАктёр
Джордж
Барбье
- МЛАктёр
Монтегю
Лав
- РХАктёр
Рамсей
Хилл
- ЛХАктёр
Ламсден
Хейр
- ММАктёр
Морис
Мерфи
- УФАктёр
Уильям
Фарнум
- ПДАктёр
Педро
Де Кордоба
- МААктёр
Миша
Ауэр
- АКАктёр
Альберт
Конти
- ФМАктёр
Фред
Малатеста
- ХХАктёр
Ханс
Хайнрих фон Твардовски
- АДАктриса
Анна
Деметрио
- ПААктёр
Перри
Аскем
- ВГАктёр
Вальехо
Гантнер
- РААктёр
Ричард
Александр
- СЭАктёр
Стэнли
Эндрюс
- МБАктёр
Морис
Блэк
- ДКАктриса
Джорджия
Кейн
- ДКАктёр
Джон
Кэрредин
- ГКАктёр
Гарри
Кординг
- УБАктёр
Уильям
Б. Дэвидсон
- ЭДАктёр
Эдгар
Диаринг
- ЭДАктриса
Эмма
Данн
- СЭАктриса
Сюзанн
Эмери
- АЭАктёр
Альфонсе
Этье
- ФФАктёр
Франклин
Фэрнум
- ДФАктриса
Джин
Фенвик
- СФАктёр
Сэм
Флинт
- КГАктёр
Кеннет
Гибсон
- ХГАктёр
Харольд
Гудвин
- ГГАктёр
Гордон
Гриффит
- ЧХАктёр
Чак
Хэмилтон
- ИХАктёр
Иэн
Хантер
- БИАктёр
Бойд
Ирвин
- ДМАктёр
Джордж
МакКуорри
- ВЯСценарист
Вальдемар
Янг
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- СБПродюсер
Сесил
Б. ДеМилль
- ЭБМонтажёр
Энн
Боченс
- ВМОператор
Виктор
Милнер