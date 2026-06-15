Фильм Крестовые походы

Иерусалим захвачен войском Саладина — владыки Сирии и Египта. Жителей продают в рабство. Третий крестовый поход уже начался. Король Англии Ричард Львиное Сердце решает принять участие в походе, чтобы избежать женитьбы на принцессе Франции. В дороге он женится на Беренгарии, но она попадает в плен к Саладину, и тот отвозит ее в Иерусалим. Жизни Ричарда грозит смертельная опасность.

